Постачав бойовикам "ДНР" машини і пальне: у "Борисполі" затримали пособника терористів

Донецький підприємець надавав бойовикам транспорт для перевезень і гроші.

Служба безпеки України затримала в міжнародному аеропорту "Бориспіль" спільника бойовиків "ДНР" під час спроби вильоту до однієї з країн Близького Сходу.

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Як ідеться в повідомленні на сайті СБУ, співробітники спеслужби, залучені до Операції Об’єднаних сил, встановили, що донецький підприємець для безперешкодного здійснення автотранспортних перевезень між блокпостами на тимчасово окупованій території Донецької області налагодив взаємодію з терористами. "На знак вдячності ділок надавав бойовикам авто для перевезень та пальне. Крім того, комерсант щомісяця передавав від 20 до 30 тис. рублів одному з "депутатів" так званої "народної ради ДНР" за сприяння", - повідомили у СБУ.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "ДНР" заарештували "міністра транспорту".