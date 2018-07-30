60-річний екс-бойовик з Білорусі розповів про російських фашистів, які вивозили зброю з "ЛНР" до РФ

Екс-бойовик спокійно продемонстрував журналістам свої військові фотографії і розповів, що серед його колег-бойовиків на Донбасі він був єдиним білорусом.

60-річний білорус із міста Борисова Костянтин Фофанов , який воював на Донбасі за «русский мир» і готовий повернутися туди знову, розповів, що він бачив на окупованій частині Луганщини.

Про це йдеться в матеріалі журналістів програми «Донбас.Реалії», передає «Радіо Свобода».

Фофанов спокійно продемонстрував журналістам свої військові фотографії і розповів, що серед його колег-бойовиків на Донбасі він був єдиним білорусом.

«Білорус був один я. Росіяни були. Ну, і місцеві були», – розповів Фофанов.

Він воював проти України півтора року на Донбасі. На війну білоруса влітку 2014 року покликав телевізор.

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«Народ звідти, як показують по телебаченню, пре юрбами, втікають! Ну, і нікому за них заступитися, виходить. Усі ніби співчувають, в інтернеті пишуть, як туди дістатися добровольцям… Коротше, я сказав: все, хлопці, зав’язую з бізнесом – поїду», – розповів бойовик.

Колишній бойовик Фофанов стверджує, що зброю на окупованій території можна було купити або виміняти за безцінь – фактично, за пляшку.

«Там були навіть, був один з Росії майор, ну, як майор – йому там вже звання дали майора. Значить, він теж не знав, як потрапити в «ополчення», і вийшло так, що він одразу потрапив до якихось російських фашистів. Ті не воювали. Ті приїжджали туди і скуповували у місцевого населення зброю і вивозили її в Росію, в Москву», – сказав він.

Феофанов уточнив, що російські фашисти не були підрозділом. «Ну, вони не підрозділ, вони типу у формі, все. Язик підвішений, але там відразу не розбереш. Це ж війна не така, що «німці – росіяни». А ти в формі, він у формі… Ніхто нікому, як то кажуть, військову таємницю не видає. І ніхто не знає, хто ти і що ти», – сказав екс-бойовик.