У районі Золотого окупанти підбили авто з українськими військовими: один боєць загинув

На Луганщині внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців.

У середу ввечері ракета бойовиків влучила в автомобіль з українськими бійцями, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Луганської цивільно-військової адміністрації.

Вчора ввечері в районі міста Золоте внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців. За уточненими даними, унаслідок цієї трагедії один боєць загинув, ще троє зазнали поранень.

Читайте такожДоба на Донбасі: один український військовий загинув, трьох поранено

Крім того, як зазначається, минулої доби та після опівночі російсько-окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню вздовж лінії розмежування на Луганщині. Зокрема, у напрямку Кримського Новоайдарського району застосовувалися 82-мм міномети, БМП, протитанкові та автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, а також стрілецька зброя. По укріпленнях українських військовослужбовців поблизу Новозванівки Попаснянського району відкривався вогонь з протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомляв УНІАН, поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка» військовослужбовець Краматорського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої.