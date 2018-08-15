Росія не очікувала серйозної реакції країн Заходу на агресію в Україні – Волкер

06:02, 15 серпня 2018
Війна
76 0
Після Грузії Росія зрозуміла, що може використовувати військові сили на чужій території / фото УНІАН

Про це заявив Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, пише Голос Америки.

"Путін очікував, що реакція заходу на його дії в Україні буде незначною. У випадку з Кримом він правий – не було значної реакції. Були певні санкції, але в них не було багато сили. Тільки коли російська окупація торкнулась східної України – Захід пішов далі і почав діяти. Змінилось і ставлення багатьох країн західної Європи стосовно Росії", - заявив Курт Волкер.

Читайте такожЕкс-посол Грузії в Україні назвав наступних можливих жертв Путіна

На його думку, країни Заходу зрозуміли, що не можуть більше ігнорувати російську агресію і мають протидіяти їй.

"Така політика триває більше чотирьох років і, думаю, що це було неочікуваним для Росії. Санкції мали стримуючий ефект", - додає спецпредставник США.

За словами Волкера, Росія починає розуміти, що не можна бути імперією і мати гарні стосунки з сусідами одночасно.

"Грузинський урок (війни 2008 року – ред.), який вплинув на війну в Україні: Росія відчула, що вона може це робити - використовувати військові сили на чужій території, втручатись в управління іншими країнами", - говорить Волкер. На його переконання, Захід має змінити цей урок для Москви.

"Якщо Росія окуповує українську територію та анексує Крим, то ми маємо говорити: "Ні, це не працює, у вас нічого не вийде успішно. Результатом будуть санкції, ізоляція з боку США та Європейського Союзу. Це вплине на російські інтереси. Ви просто не можете продовжувати цього робити". Потім, нам потрібно знайти рішення, як Росія може прийти до миру та розуміння з незалежною Україною, вирішити конфлікт", - заявляє Волкер.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що Російська Федерація та керовані нею сили на Донбасі хочуть приховати створену ними гуманітарну та економічну катастрофу на сході України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#спецпредставник США по Україні#Курт Волкер