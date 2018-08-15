Росія не очікувала серйозної реакції країн Заходу на агресію в Україні – Волкер

За словами Волкера, Росія починає розуміти, що не можна бути імперією і мати гарні стосунки з сусідами одночасно.

Політика стримання Росії країнами Заходу за допомогою санкцій була неочікуваною для Кремля.

Про це заявив Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, пише Голос Америки.

"Путін очікував, що реакція заходу на його дії в Україні буде незначною. У випадку з Кримом він правий – не було значної реакції. Були певні санкції, але в них не було багато сили. Тільки коли російська окупація торкнулась східної України – Захід пішов далі і почав діяти. Змінилось і ставлення багатьох країн західної Європи стосовно Росії", - заявив Курт Волкер.

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На його думку, країни Заходу зрозуміли, що не можуть більше ігнорувати російську агресію і мають протидіяти їй.

"Така політика триває більше чотирьох років і, думаю, що це було неочікуваним для Росії. Санкції мали стримуючий ефект", - додає спецпредставник США.

За словами Волкера, Росія починає розуміти, що не можна бути імперією і мати гарні стосунки з сусідами одночасно.

"Грузинський урок (війни 2008 року – ред.), який вплинув на війну в Україні: Росія відчула, що вона може це робити - використовувати військові сили на чужій території, втручатись в управління іншими країнами", - говорить Волкер. На його переконання, Захід має змінити цей урок для Москви.

"Якщо Росія окуповує українську територію та анексує Крим, то ми маємо говорити: "Ні, це не працює, у вас нічого не вийде успішно. Результатом будуть санкції, ізоляція з боку США та Європейського Союзу. Це вплине на російські інтереси. Ви просто не можете продовжувати цього робити". Потім, нам потрібно знайти рішення, як Росія може прийти до миру та розуміння з незалежною Україною, вирішити конфлікт", - заявляє Волкер.

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що Російська Федерація та керовані нею сили на Донбасі хочуть приховати створену ними гуманітарну та економічну катастрофу на сході України.