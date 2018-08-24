У Луганській області бойовики обстріляли село з артилерії, є загиблий

В результаті обстрілу також пошкоджені школа і житлові будинки. Снаряд влучив прямо в будинок, де жила сім'я загиблого.

Бойовики з артилерії обстріляли село Врубівка в Луганській області, в результаті обстрілу загинув мирний житель.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

"В результаті артилерійського обстрілу російсько-окупаційних військ с. Врубівка Попаснянського району загинув мирний житель. Це відбулося близько 5:00. Снаряд влучив прямо в будинок, де жила сім'я загиблого. Чоловік 1983 р. н. помер від отриманих поранень. У нього залишилися дружина і двоє дітей", – написав Гарбуз.

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Він додав, що в результаті артобстрілу пошкоджені шкільні приміщення і чотири двоповерхових будинки.

Раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби, 23 серпня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була напруженою, з випадками загострення на окремих дільницях, однак залишалася повністю контрольованою. За минулу добу п'ятеро українських захисників загинули, семеро військовослужбовців збройних сил отримали поранення.