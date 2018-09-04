Окупанти сьогодні стріляли по українських військових з протитанкових ракетних комплексів - ООС

Втрат серед українських військових на Донбасі немає.

Російські окупаційні війська відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів по українських військових у Богданівці у Волноваському районі Донецької області.

Про це йдеться у зведенні прес-центру операції Об'єднаних сил станом на 18:00.

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"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося", - зазначили в штабі.

"Нехтуючи умовами "шкільного" перемир'я, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Щастя, Піски, Богданівка, Гнутове та Широкине. По оборонцях Богданівки ворог крім того відкривав вогонь з протитанкових ракетних комплексів", - заявили в ООС.

Втрат серед українських військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Раніше УНІАН повідомляв, що упродовж минулої доби, 3 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами.