Росія постачає бойовикам на Донбасі українську зброю, захоплену в анексованому Криму

Поліція встановила понад 60 фактів вилучення у бойовиків зброї, яка на момент анексії Криму перебувала у військових частинах ЗСУ у Севастополі, Феодосії та Сімферополі.

Поліція розслідує постачання Росією бойовикам на сході України зброю з анексованого Криму.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, слідчі Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почали розслідувати кримінальне провадження щодо Російської Федерації за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Мова йде про постачання Росією бойовикам на сході України зброю з півострова.

Як зазначили в поліції, після захоплення російською окупаційною владою Криму у 2014 році вогнепальна зброя з понад 10 військових частин, яка до цього року належала Збройним силам України, використовувалася на території проведення АТО.

Читайте такожРосія визнала, що окупувала Донбас, відправивши ФСБ для розслідування вбивства Захарченка - Геращенко

Поліція встановила понад 60 фактів вилучення у бойовиків зброї, яка на момент анексії перебувала у військових частинах ЗСУ у Севастополі, Феодосії та Сімферополі.

«Вказані факти свідчать, що саме Російська Федерація озброює сепаратистів на сході нашої країни, які щоденно убивають мирних громадян та українських військових», - заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Він уточнив, що на території Донецької та Луганської областей було вилучено 51 автомат, 15 пістолетів, 2 гранатомети та 1 карабін.

У Департаменті наголосили, що, згідно з міжнародно-правовими документами, на державу, яка незаконно анексувала територію іншої країни, покладаються обов'язки пов'язані з підтриманням правопорядку на цій окупованій території. Зазначається, що попри це Росія не забезпечила збереження вогнепальної стрілецької зброї та бойових припасів на територіях захоплених військових об’єктів України в Криму та Севастополі. При цьому до окупованих територій Донбасу почалося переміщення зброї, захопленої на території 14 військових частин та одного військового вишу.

«У подальшому ця зброя надходила до незаконних збройних формувань, які діють на сході нашої держави, для ведення агресивної війни проти України», - наголосили у Департаменті.