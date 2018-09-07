Financial Times: Забута війна в Україні вже стала найдовшою з часів Другої світової

Після чотирьох років боїв і смерті понад 10 тисяч людей збройний конфлікт з Росією зник з політичного порядку денного Заходу.

Дивлячись просто перед собою, Антон Акастьолов описує, як це – воювати на передовій опосередкованої війни Росії проти Заходу.

«Кожного дня ти думаєш про смерть», - сказав 23-річний рядовий української армії, стоячи в побитому багатоквартирному будинку на околицях міста Авдіївка.

Це забута європейська війна, конфлікт, який за останні чотири роки відібрав понад 10 тисяч життів, третина з яких була мирними мешканцями. Це найкривавіша війна в Європі з часів Балкан у 90-х роках і найдовша за майже століття, пише Financial Times.

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Західні уряди звинувачують президента Володимира Путіна у розв’язанні конфлікту шляхом спочатку незаконної анексії Криму, яка була першим силовим захопленням територій у Європі з часів Другої світової війни, а потім через відправку каталізуючих російських сепаратистів, які захопили Донецьк і Луганськ.

Хоча Путін стверджує, що Крим нібито завжди був частиною Росії, його дії в Україні здаються частиною довжелезного послужного списку, у який увійшло також втручання у вибори в США, військове вторгнення в Сирію для порятунку режиму Башара Асада і атака із застосуванням хімічної зброї на колишнього російського шпигуна у британському місті Солсбері.

«Сподіваючись відтворити те, що вони вважають великою Росією, вони пробиваються на захід до Європи. Росія не зацікавлена у зниженні температури у відносинах ні з західним світом, ні з Україною», - сказав виданню генерал-лейтенант Сергій Наєв, який командує українськими об’єднаними силами.

Війна зайшла в глухий кут, але вона продовжує жевріти. Зв’язані умовами Мінських угод від 2015 року, обидві сторони не можуть використовувати авіацію, танки і важке озброєння. Це створює умови для неприйнятної наземної війни, яка відкидає учасників конфлікту на століття назад, коли солдати воювали в траншеях з рушницями, гранатами і снайперськими гвинтівками. Як наслідок, кількість загиблих продовжує зростати. ОБСЄ, спостерігачі якої стежать за конфліктом, у серпні сказали, що близько 30 мирних мешканців були убиті по обидва боки від лінії фронту лише цього року. У Збройних силах України додають, що втратили 80 солдатів за цей же час.

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Однак на горизонті не видно навіть ознак можливого завершення війни. Її майже не було в порядку денному зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у липні в Гельсінкі. І попри всі зусилля Америки і її союзників з модернізації 200-тисячної армії України, у Авдіївці люди почуваються покинутими Заходом.

«Їм байдуже», - каже місцева жителька Любов Колесова, чий 28-річний син зник ще в перші дні війни, - «Якщо ти тут не живеш, то й не зрозумієш».

Українська траса №20 пролягає крізь безкраї поля соняшників, створюючи враження, ніби це південь Франції, а не межа Європи з Росією. До війни ця дорога була одним із символом українського економічного прогресу. Її збудували перед чемпіонатом Євро-2012. Тепер ця траса – частина лінії фронту. З наближенням до Авдіївки, яка розташована всього за 20 кілометрів від захопленого бойовиками Донецька, дорога стає надто підступною, щоб по ній їхати далі. Потрапити в місто можна лише через нерівні периферійні дороги.

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Вдень Авдіївка оманливо здається спокійним місцем. Батьки прогулюються з дітьми місцевими вулицями, а група пенсіонерів влаштувала імпровізований ринок в центрі, де продають молоко і інші продукти. Але війна завжди поруч. Можна легко почути віддалені постріли з автомата чи вибух снаряда. Біля входу радянської багатоповерхівки на вулиці Семашка 51-річна Галя питає: «Скільки нам ще терпіти це? Вже скоро п’ять років. Це буде тривати ще 20?».

Більшість боїв у Авдіївці відбуваються в індустріальній зоні на околицях міста, де солдати і бойовики добре окопалися. Бородатий 45-річний український солдат Павло каже, що природа війни змінилася.

«Замість важкого озброєння в хід йдуть снайпери, які можуть бути навіть більш небезпечними, тому що ти трохи розслабляєшся. А потім раптом куля пробиває тобі голову», - сказав він.

Притискаючи автомат «Калашникова», який більше схожий на релікт 70-х років, його командир Артур каже: «Чим швидше ти рухаєшся, тим довше проживеш. Найкоротша дистанція між нашими позиціями – 70-80 метрів, тож можна побачити очі ворога».

Український військовий додає, що інколи ворог так близько, що можна упізнати його акцент: російський, чеченський чи південно-осетинський. Це підтверджує заперечуваний Москвою факт, що українській армії доводиться мати справу з гібридними силами російських солдатів і місцевих бойовиків, якими командує Кремль.

«Вони створили військові сили. Навіть не сумнівайтеся, сили на сході на 100% під командуванням Росії», - сказав спеціальний посол США в Україні Курт Волкер.

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Один з ватажків бойовиків у Донецьку Едуард Басурін заперечує це.

«Уявіть, якби російська армія була тут. Гадаю, війна розгорталася б інакше. Ті, хто говорять таке, не наводять фактів на підтвердження», - сказав Басурін.

Отримати чітку картинку про життя з іншого боку лінії фронту важко. Самопроголошені «чиновники» так званої «ДНР», яку підтримує Росія і яку ніхто у світі не визнав, відмовили Financial Times у доступі до захопленої ними території. Однак, люди з Донецька часто перетинають лінію фронту.

На цивільному пропускному пункті в Майорську неподалік від захопленої бойовиками Горлівки десятки автомобілів стоять в черзі, прямуючи в так звану «ДНР». Міжнародний комітет Червоного Хреста каже, що кожного місяця через такі пропускні пункти проходить близько мільйона людей за виключенням періодів ескалації. Чекаючи у своєму автомобілі, мешканка Горлівки Світлана пояснює, чому вона так часто їздить на український бік разом зі своїм батьком Миколою. Вони їдуть, щоб отримати пенсію і купити продукти, які у вільній від російських бойовиків Україні часто дешевші.

«Всі по інший бік хочуть, щоб війна скінчилася», - скаже Світлана, вказуючи рукою в бік захоплених російськими силами території.

«Ми жили в мирі і злагоді раніше. Все ж було добре», - додає її батько.

Видання нагадує про вбивство ватажка так званої «ДНР» Олександра Захарченка в кафе в окупованому Донецьку. Цей випадок підкреслює те, що небезпечно не тільки на лінії фронту.

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Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, який побував у Донецьку на початку серпня, сказав: «Якщо поїхати в райони Донецька поблизу лінії розмежування чи зруйнованого аеропорту, життя там дуже важке. Життєві стандарти дуже в поганому стані, інфраструктура сильно пошкоджена. Забезпечення газом, водою і електроенергією дуже ускладнене». Ватажок бойовиків Басурін в усіх бідах звинувачує Україну, яка блокує економічні відносини з окупованими територіями. Це, за його словами, не дозволяє відновити економіку.

На українському боці влада не лише намагається побороти російського ворога, а й завоювати серця і уми російськомовних жителів. Для цього армія і державні інститути заблокували російське телебачення. А в дитячих садках і школах просувають «патріотичне виховання».

«Боротися з Росією важко, оскільки об’єктивно вона більша країна з більшою військовою силою. Але завоювання умів наших людей – це битва в межах наших можливостей, у якій ми повинні перемогти», - сказав генерал-майор Олександр Голоднюк під час візиту в дитячий садок у селі Іванівське.

На першій стадії війни українським силами бракувало військової підготовки, а в розпорядженні було лише старе радянське озброєння. Вони також були паралізовані іншим рудиментом часів Холодної війни: структурою командування, вибудованою згори до низу, яка блокувала рішення середньої ланки командирів, коли ворог застосовував електронні засоби війни і блокував системи зв’язку. З тих часів США і інші західні країни працювали над модернізацією української армії. Видання нагадує про фінансову підтримку на 1 мільярд доларів і рішення адміністрації Дональда Трампа передати 210 протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Військові аналітики вважають західну зброю фактором, який змінить хід подій у разі повномасштабного російського наступу. Генерал-лейтенант Наєв каже, що західна підтримка важлива, оскільки Україні доводиться опиратися російській загрозі на порозі Європи. Але він також додав, що його війська сильно змінилися. Армія України тепер не лише «здатна, а й готова» відбити наступ російських бойовиків, у яких є понад 400 танків. І це більше, ніж, приміром, у Великої Британії.

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Перед випробуванням українських протитанкових ракет «Стугна», українські солдати провели кілька пострілів зі старих радянських «Штурмів» і «Фаготів», щоб продемонструвати труднощі, з якими доводилося мати справу на початку війни. Деякі ракети просто не запустилися. Одна впала поруч з бронемашиною, а інша – не влучила в ціль, лишивши після себе лише яму на полігоні. У свою чергу, нові «Стугни» точно знищили чотири цілі з чотирьох, викликавши задоволену реакцію генерал-лейтенанта Наєва.

«Так! Бачите! Це в Україні зроблено», - вигукнув він.

Нове обладнання надходить, але деякі солдати на лінії фронту скаржаться, що в бій доводиться йти з «Калашниковими», старшими за них самих. Один солдат розповів, як він разом з бойовими товаришами зробили копію Javelin з дерева, щоб надурити ворога. Західні партнери України сподіваються, що такі імпровізації скоро відійдуть у минуле, а українська армія досягне стандартів НАТО в усіх сферах: від командування до тренувань і забезпечення.

Щоб досягти цієї цілі група з понад 200 військових США проводять навчання на військовій базі в Явореві поблизу кордону з Польщею. Тут українських офіцерів вчать, як тренувати своїх солдатів.

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«Вони дуже мотивовані. Це їхня країна. Вони намагаються відвоювати свою землю», - сказав сержант Збройних сил США Джама Фігаро, додаючи, що американські військові також вчаться у своїх українських колег.

«Армія США звикла діяти в рамках контингентів у Іраку і Афганістані», - сказав він, нагадуючи про наступальні війни, в яких у США була велика перевага у повітряному просторі.

«Це і близько не схоже на те, з чим мають справу українці. Ці бої у траншеях більш схожі на тактики ближнього бою. Ми не бачили нічого подібного з часів Другої світової війни», - додав американський військовий.

Тим часом, війна триває вже п’ятий рік, а перспектива появи військового чи дипломатичного рішення здається дуже віддаленою. США і інші західні держави хочуть, щоб російські війська покинули Україну. Але Путін не демонструє жодних ознак, які б вказували на зміни в його підходах. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон нещодавно проголосив, що коли постає питання України, Вашингтону і Москві доводиться «погодитися не погоджуватися».

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США посилили санкції, Велика Британія просуває нові дипломатичні дії. Однак, генерал-лейтенант Наєв закликає Захід прокинутися і побачити загрозу з боку Росії, яку він порівняв з подіями 1930-х років.

«Ми вже бачили, як таке ганебне задобрювання призвело до Другої світової війни», - сказав він.

Тим часом, в Авдіївці рядовий Акастьолов не міг підібрати слова, щоб окреслити майбутнє як для себе, так і для своєї країни.

«Скажи їм, що ми переможемо», - спробував йому підказати військовий прес-секретар.

Молодий рядовий у відповідь закотив очі і сказав через кілька секунд: «Я не знаю, чи ми переможемо».