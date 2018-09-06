США, Франція та Німеччина звинуватили Росію в отруєнні Скрипалів

Вони вважають, що спецоперація по отруєнню в Солсбері була затверджена на вищому рівні російської влади.

Лідери Великої Британії, США, Франції, Німеччини та Канади оприлюднили спільну заяву, у якій йдеться про "повну впевненість" в причетності російської влади до отруєння в Солсбері.

Про це у четвер, 6 вересня, повідомляє Associated Press.

"Лідери Великої Британії, США, Франції, Німеччини та Канади виступили зі спільною заявою, в якій висловили "повну довіру" оцінці Великої Британії в тому, що двоє підозрюваних в отруєнні в Солсбері були членами російської розвідслужби ГРУ, і їхня операція була "майже напевно" затверджена на вищому рівні московського уряду",- повідомляє видання.

Окрім того, лідери зазначених країн закликали Росію "розкрити всі подробиці програми" Новачок", пише Reuters.

"Вчорашнє оголошення ще більше зміцнює наш намір продовжити спільно підривати ворожу діяльність мереж закордонних розвідслужб на наших територіях, забезпечувати заборону хімічної зброї, захищати наших громадян і захищати себе від будь-яких форм зловмисних дій держав, спрямованих проти нас і наших народів", - наводить видання текст заяви.

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Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його донька потрапили в лікарню після серйозного отруєння невідомою речовиною. За словами британських правоохоронців, вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною "Новачок", а організатором замаху була Росія.

Згодом спецслужби Великої Британії встановили особи підозрюваних у токсичному напад на екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.