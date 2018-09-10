Бойовики з гранатометів били по позиціях українських захисників в районі Кримського і Золотого

Втрат серед українських бійців протягом поточної доби немає.

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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Як повідомляється на сторінці ООС у соціальній мережі Facebook, вдень бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських бійців в районі населених пунктів: Кримське, Золоте, Луганське, Шуми та Павлопіль. Крім того, зранку терористи застосували по оборонцях Кримського озброєння БМП, а у другій половині дня обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі Луганського з мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Донбасі бойовики з БМП обстріляли один з опорних пунктів українських військових.