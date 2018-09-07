Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на окупованому Донбасі близько 20 танків і близько 30 артилерійських установок
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що зафіксувала на окупованій частині Донбасу 23 танки та 29 артилерійських установок невстановленого типу.
Про це йдеться у звіті місії з період з 19:30 5 вересня до 19:30 6 вересня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.
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"4 вересня за відповідними лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах на основі доступних СММ даних повітряного спостереження було виявлено наявність 19 танків (невстановленого типу) і 29 одиниць буксируваної артилерії (невстановленого типу) на полігоні біля населеного пункту Мирне", - йдеться у звіті.
"6 вересня спостерігачі бачили 4 танки (Т–64) на полігоні біля села Круглик (31 км на південний захід від Луганська)", - заявили спостерігачі.