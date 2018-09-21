Ходаковського не випустили з Росії у Донецьк - "вибори" пройдуть без нього

Терорист Ходаковський тепер не зможе взяти участь у так званих виборах "ЛДНР".

Колишній високопоставлений терорист "ДНР" Олександр Ходаковський повідомив, що його не випустили з Росії на окуповану територію Донецької області.

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"Не маю жодного бажання коментувати ситуацію, але зобов'язаний пояснити, чому не зможу взяти участі у "виборах". Вчора вночі при поверненні додому з Росії на Успенському митному пункті російські прикордонники у невигадливій, але коректній формі пояснили мені, що вони мене не випустять, і що мені потрібно повертатися назад в РФ", – написав Ходаковський в своєму Telegram-каналі.

За словами Ходаковського, причини недопуску названі не були, "але вони і так зрозумілі".

Як повідомляв УНІАН, так звані вибори на підконтрольних терористам "ДНР" та "ЛНР" територіях Донбасу заплановані на 11 листопада.