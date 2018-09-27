Ситуація напружена, ліків не вистачає: у Макіївці кількість людей, які отруїлися водою, зросла до 43 осіб

Місцеві жителі почали брати воду з колодязів або купувати в магазинах, бойовики так званої "ДНР" зараз не контролюють ситуацію.

Кількість постраждалих від отруєння в окупованій Макіївці зросла до 43 осіб.

Про це повідомив представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, передає "112 Україна".

"Сьогодні вранці мені повідомили про ще 4 випадки госпіталізації дорослих людей (крім 39 осіб, про яких повідомлялося раніше, - ред.). Інформацію знову блокують, не дають щось дізнатися, приховують масштаби трагедії, вважаю, що вони набагато більше. У медиків в окупованій Макіївці дуже складна ситуація. У них не вистачає ліків", - сказав він.

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Лисянський зазначив, що за даними медиків, отруєння водою - це найскладніше отруєння. За його словами, бойовики так званої "ДНР" зараз не контролюють ситуацію.

"Люди беруть воду з колодязів, купують воду в магазинах. Ситуація напружена. Вважаю, треба швидко реагувати, завозити воду, допомагати місцевим жителям. Але окупанти прямо зараз відходять від ситуації", - додав представник омбудсмена.

Як повідомлялося, в окупованій бойовиками Макіївці Донецької області сталося масове отруєння питною водою. Причиною того, що сталося, стала поломка або збій системи дезінфекції води в Макіївці.