У Міноборони розповіли про поточну ситуацію на Донбасі – бойовики продовжують порушувати "тишу"

Озброєння, заборонене Мінськими угодами, противник не застосовував. В ході бойових дій втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Упродовж сьогоднішнього дня бойовики російських окупаційних військ на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил, опублікованому на сайті Міністерства оборони.

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"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, противник не застосовував", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Катеринівка, Піски, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл. В ході бойових дій втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.