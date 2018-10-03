Бойовики на Донбасі сьогодні обстрілювали Маріупольський напрямок

При цьому два обстріли ворог здійснив із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

На Донбасі упродовж поточної доби, від 7.00 до 18.00, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, усі обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку.

Про це прес-центр Операції Об’єднаних сил повідомляє у зведенні станом на 18.00.

Зазначається, що два обстріли ворог здійснив із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Усі без винятку обстріли позицій Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська зосередили на Маріупольському напрямку, де під вогневий вплив ворога потрапили українські опорні пункти в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. По позиціях біля Водяного та Лебединського також вівся вогонь із мінометів калібру 82 мм.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає», - зазначили у прес-центрі.

Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Раніше УНІАН повідомляв, що впродовж минулої доби, 2 жовтня, ситуація на Донбасі залишалася контрольованою Об'єднаними силами. Російські окупанти 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог вісім разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.