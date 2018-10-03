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Бойовики на Донбасі сьогодні обстрілювали Маріупольський напрямок

21:02, 03 жовтня 2018
Війна
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Ілюстрація / REUTERS

На Донбасі упродовж поточної доби, від 7.00 до 18.00, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, усі обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку.

Про це прес-центр Операції Об’єднаних сил повідомляє у зведенні станом на 18.00.

Зазначається, що два обстріли ворог здійснив із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Усі без винятку обстріли позицій Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська зосередили на Маріупольському напрямку, де під вогневий вплив ворога потрапили українські опорні пункти в районі населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. По позиціях біля Водяного та Лебединського також вівся вогонь із мінометів калібру 82 мм.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає», - зазначили у прес-центрі.

Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Раніше УНІАН повідомляв, що впродовж минулої доби, 2 жовтня, ситуація на Донбасі залишалася контрольованою Об'єднаними силами. Російські окупанти 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог вісім разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Теги: #маріупольський напрямок#війна на Донбасі#операція Об’єднаних сил