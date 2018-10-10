Журналіст про недопуск Губарєва на "вибори" в "ДНР": списали в утиль (відео)

За словами журналіста, Кремль вже визначився з фаворитом на "виборах" у "ДНР".

Колишнього "народного губернатора" Донеччини Павла Губарєва не допустили до виборів у "ДНР".

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"Кремль вже визначився з фаворитом у Донецьку. Ним став Денис Пушилін, а Губарєва списали в утиль. Це навесні 2014-го він був героєм новин. А тепер пасіонарії більше не потрібні", - пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

За його словами, Губарєв не став оголошувати мітинги, кликати своїх прихильників на вулиці. Причина - проста.

"Губареву страшно. Він знає, що в "народній республіці" за таке вб'ють... У соцмережах і Telegram він скаржиться, буркоче, що недопуск до виборів - це неповага до його виборців, що в Донецьку свавілля і т. д. А чому обурюватися? Адже хотіли саме цього. Хотіли в Росію, ось і отримали Росію. Адже там саме так робляться вибори. Цар в Кремлі вирішує, що потрібно народу, а не сам народ. Скінчилася демократія. Насолоджуйтесь", - підсумував журналіст.

Раніше ЗМІ повідомляли, що до участі в незаконних виборах терористичної організації "ДНР" допустили п'ять "кандидатів", відмовивши у реєстрації лідеру "Народного ополчення Донбасу", так званому "народному губернатору Донеччини" Павлу Губарєву.