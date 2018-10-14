Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці

12 жовтня президент підписав 6 указів про присвоєння генеральських звань.

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання генерал-майора медичної служби полковнику медичної служби Людмилі Шугалей.

Про це йдеться в указі президента №323 від 12 жовтня, оприлюдненому на сайті глави держави.

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Як зазначив у Facebook віце-прем’єр Геннадій Зубко, Шугалей стала першою жінкою-генералом серед українських військових.

Зазначимо, що у 2004 році першою жінкою-генералом міліції стала Татьяна Подашевська.

Крім того, 12 жовтня Порошенко підписав 6 указів про присвоєння генеральських звань.

Раніше Порошенко заявив, що День захисника України не є виключно чоловічим святом. За його словами, у лавах ЗСУ сьогодні служать 55 тисяч жінок.