этот материал доступен на русском

Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці

08:48, 14 жовтня 2018
Суспільство
1862 0
Людмила Шугалей стала першою в Україні жінкою-генералом\ / Facebook, Ivanna Klympush-Tsintsadze

Про це йдеться в указі президента №323 від 12 жовтня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Читайте такожДень захисника України: історія свята

Як зазначив у Facebook віце-прем’єр Геннадій Зубко, Шугалей стала першою жінкою-генералом серед українських військових.  

Зазначимо, що у 2004 році першою жінкою-генералом міліції стала Татьяна Подашевська. 

Крім того, 12 жовтня Порошенко підписав 6 указів про присвоєння генеральських звань.

Раніше Порошенко заявив, що День захисника України не є виключно чоловічим святом. За його словами, у лавах ЗСУ сьогодні служать 55 тисяч жінок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: День захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці 2018
Теги: #генерал#День захисника України