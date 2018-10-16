Порошенко сказав, скільки військових вже загинуло у війні з російським агресором

Президент відзначив, що українські військові дали відсіч країні-нападнику.

Президент Петро Порошенко заявив, що майже 2,9 тис. українських захисників загинули, зупинивши російського агресора.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради з питань стану реалізації програми будівництва житла для військовослужбовців у Львівській області.

«У Києві був відкритий зусиллями ентузіастів, волонтерів на виконання доручення президента, зусиллями і міністра оборони, і начальника генерального штабу ЗСУ, новий меморіальний комплекс, де вшановується кожен з, на жаль, вже 2 тисяч 896 героїв, які віддали свої життя за Україну, зупинивши російського агресора, і дали відсіч країні-нападнику», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня на території Міністерства оборони за участю керівництва держави відбулось відкриття Зали пам’яті захисників України.