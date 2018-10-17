На Донбасі від кулі снайпера загинув 27-річний боєць (фото, відео)
09:59, 17 жовтня 2018Війна
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Військовий отримав смертельне поранення в голову.
Бійця поховають 19 жовтня / фото ck-oda.gov.ua
У зоні проведення Операції Об’єднаних сил загинув черкащанин Антон Моспан.
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Боєць отримав смертельне поранення від кулі снайпера поблизу села Кримське на Луганщині, повідомляє прес-служба Черкаської ОДА.
27-річний старший сержант проходив службу у військовій частині 3029.
Прощання з бійцем відбудеться в п’ятницю, 19 жовтня, об 11.30 на Соборній площі. Про це повідомив заступник військового комісара Черкас Олександр Шиш.
Як повідомляв штаб ООС, протягом минулої доби, 16 жовтня, російсько-окупаційні війська 19 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на сході України. В ході бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, один отримав поранення.
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