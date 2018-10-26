Хуг про причетність РФ до війни на Донбасі: факти говорять самі за себе

СММ ОБСЄ протягом останніх років зафіксувала безліч фактів, які можуть свідчити про причетність РФ до війни в Україні.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг прояснив опубліковані американським виданням Foreign Policy слова про відсутність прямих доказів вторгнення Російської Федерації на Донбас.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу під час відеовключення з окупованого Донецька.

Читайте такожForeign Policy: Війна в Україні не схожа на інші, а Донбас не важко помирити з країною

"Я вважаю, що важливо прояснити деякі заяви щодо мого інтерв'ю журналу Foreign Policy. Опублікований вчора текст ввів в оману та не відображає мою точку зору", - заявив Хуг.

"Як вам відомо, ми не робимо висновків на основі встановлених нами фактів і ми не надаємо доказів. Встановлені місією факти говорять самі за себе", - підкреслив Хуг.

Також він додав: "Протягом чотирьох з половиною років я чітко стверджував, що СММ не займається домислами".

Він заявив, що місія і надалі буде виконувати свої обов'язки відповідно до мандату місії і надалі документувати, встановлювати і звітувати про факти.

"Ми працюємо в Україні і ми будемо і надалі підтримувати Україну", - заявив Хуг.

Також його попрохали уточнити, в чому полягає його точка зору, якщо текст інтерв'ю було подано так, що він не відображав його точку зору.

"Спеціальна моніторингова місія протягом останніх чотирьох з половиною років документувала конкретні види озброєння, в тому числі електронне військове обладнання, яке ми описували дуже детально, наприклад системи глушіння сигналу. Щонайменше, у шести випадках ми фіксували конвої, які виїжджали і заїжджали з України. Також ми це документували, і які їздили в напрямку кордону з Російською Федерацією, який не контролюється урядом. І також на цих ділянках кордону, який не контролюється, де немає офіційних пунктів пропуску через кордон, ми також про це звітували", - заявив Хуг.

"СММ також фіксувала сліди, які дуже близько знаходяться до непідконтрольного уряду кордону. І з Російської Федерації ми також описували багато разів конкретні види озброєння, які ми бачили в непідконтрольних урядові районах, і ми бачили і говорили з полоненими, які утримуються військовослужбовцями Збройних сил України, які стверджують, що вони є представниками регулярних військ Російської Федерації, які на ротаційній основі перебувають в Україні. І я всі ці факти згадав в інтерв'ю. Ці факти говорять самі за себе", - сказав представник СММ.

Раніше американське видання Foreign Policy опублікувало інтерв'ю з першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Хугом, в якому йшлося, що моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на сході України.

На запитання, яка позиція ОБСЄ з приводу втручання Росії у події на сході України Хуг зазначив: "Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання - Foreign Policy). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України ґрунтовими шляхами посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону".

Сьогодні, 26 жовтня, слова Хуга про прямі докази були видалені з тексту інтерв'ю.

У виданні пояснили, що видалили ту частину слів Хуга, тому що вона не передавала суті його точки зору, яку він мав на увазі.