За добу бойовики 20 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, є поранений

На Донбасі був поранений український боєць, ліквідований один бойовик.

Упродовж 29 жовтня ситуація на Донбасі залишалася напруженою, однак повністю контрольованою, повідомляє 30 жовтня прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

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"Окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Озброєння, заборонену мінськими домовленостями, противник при цьому не застосовував... При веденні бойових дій за минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 29 жовтня один бойовик був знищений, ще двоє – поранені.