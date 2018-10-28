Доба на Донбасі: ворог бив із забороненого озброєння, один український військовий загинув

Найбільшу вогневу активність противник проявив на Приазов'ї.

Протягом минулої доби, 27 жовтня, російські окупаційні війська 15 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Під час бойових дій загинув один український військовий.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, ворог 5 разів застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики здійснювали обстріли українських позицій в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Світлодарськ, Піски, Опитне, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське, противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Світлодарська, Пісків та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках останнього, протягом дня, окупанти застосували цю зброю двічі.

У районах Луганського та Пісків, окрім мінометів, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Підрозділи, що обороняються, подавили вогневі засоби противника. На Приазов'ї противник проявив найбільшу вогневу активність.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ знищено, ще двох - поранено.

Поточної доби ворог відкрив вогонь один раз, поблизу Авдіївки. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає.

Напередодні повідомлялось, що в окупованому районі Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували колону з російськими вантажівками «гуманітарної допомоги».