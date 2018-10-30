Бойовики "ЛНР" виселяють людей із будинків, щоб облаштовувати там свої позиції (відео)
19:07, 30 жовтня 2018Війна
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Так сталося в селищі Золоте.
Бойовики "ЛНР" виселяють людей із будинків, розташованих на лінії розмежування.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Вони облаштовують у їхніх оселях свої позиції. Так сталося в селищі Золоте. Населений пункт від початку війни поділений між українською армією і противником.
Улітку військові відбили так зване "Золоте-4". Але бойовики полишати село не хочуть, тож вдалися до зухвалих методів - виганяти з помешкань людей і стріляти просто звідти.
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