Російсько-окупаційні війська проведуть навчання з ведення наступальних дій на Азово-Причорноморському напрямку - ІС

Підготовка до навчань здійснюється в рамках єдиного плану і системи оперативної і бойової підготовки Південного військового округу ЗС РФ.

Російсько-окупаційні війська на Донбасі у грудні проведуть командно-штабні навчання з ведення наступальних дій на Азово-Причорноморському напрямку.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«У 1 і 2 АК окупаційних військ здійснюється планування і підготовка до проведення в грудні ц.р. командно-штабних навчань з метою відпрацювання питань ведення наступальних дій на Азово-Причорноморському оперативному напрямку», - заявив він, відзначаючи, що підготовка здійснюється в рамках єдиного плану і системи оперативної і бойової підготовки Південного військового округу ЗС РФ.

Крім того, за словами Тимчука, для підтримки частин і підрозділів 1-го і 2-го АК оперативного угруповання російських окупаційних військ у готовності до активізації ведення бойових дій, окупаційним командуванням систематично проводилися перевірки бойової готовності підрозділів.

«На військових полігонах "Центральний", "Приморський", "Ударний", "Південний" і "Передовий" проводилися навчальні заняття з вогневої, тактико-спеціальної підготовки, а також тренування зі стріляниною та управлінням вогнем чергових артилерійських підрозділів», - повідомив Тимчук.

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У документі наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні і сході України, в акваторії Чорного і Азовського морів і Керченській протоці, зумовлені агресивними діями Росії, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, які можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії про міжнародно-правову відповідальність РФ за збройну агресію проти України.

7 листопада президент України Петро Порошенко заявив, що Росія активно насичує колись мирне Азовське море військовими кораблями і відпрацьовує методи блокади морських портів.