Російські окупанти зазнали втрат на Донбасі

У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав легке поранення.

Упродовж минулої доби, 12 листопада, ситуація в районі проведення ООС була цілком контрольованою українськими військовими.

Російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях бійців. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє прес-центр ООС.

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Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Золоте, Троїцьке, Верхньоторецьке, Красногорівка, Степне, Березове та Водяне.

Вогневі нальоти із застосуванням мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили по опорних пунктах бійців ООС поблизу Троїцького та хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку.

"У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав легке поранення. За даними розвідки, протягом 12 листопада одного з окупантів було знищено, ще двох - поранено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Донбасі два безпілотні літальні апарати Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл зі стрілецької зброї.