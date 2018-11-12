На Донбасі обстріляли два безпілотники ОБСЄ

Один безпілотник потрапив під обстріл над окупованою Росією територією Донбасу, а інший - над контрольованою урядом України.

На Донбасі два безпілотні літальні апарати Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл зі стрілецької зброї.

Про це йдеться у звіті місії за минулі вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Кадіївці та Новотошківському два безпілотні літальні міні-апарати Спеціальної моніторингової місії потрапили під вогонь зі стрілецької зброї", - заявили спостерігачі.

Зокрема, "10 листопада, здійснюючи політ безпілотного літального міні-апарата (БПЛА) СММ над об'єктом військового типу поблизу населеного пункту Кадіївка (кол. Стаханов, непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська), приблизно за 2 км на південний схід від позиції патруля місії, спостерігачі чули орієнтовно 20 пострілів і черг зі стрілецької зброї, що, за оцінкою, були здійснені по міні-БПЛА".

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"11 листопада, здійснюючи політ міні-БПЛА на висоті 120 м біля населеного пункту Новотошківське (підконтрольний урядові, 53 км на захід від Луганська), орієнтовно за 50 м на південний схід від позиції патруля СММ, спостерігачі чули постріл зі стрілецької зброї, здійснений з району за 30–50 м на південний захід, за оцінкою, по БПЛА", - йдеться у звіті.

"Команда Місії бачила щонайменше трьох озброєних військовослужбовців Збройних сил України на блокпості за 20–30 м на південний захід від місцезнаходження патруля СММ та запустила БПЛА у межах видимості з блокпосту", - стверджують спостерігачі.