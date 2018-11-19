Кадрові військові РФ масово відмовляються їхати на Донбас – розвідка

Свої рішення російські військові аргументують неофіційним статусом відрядження, визнанням їх військовими злочинцями у разі потрапляння в полон і низьким рівнем грошового забезпечення.

Кадрові російські військовослужбовці масово відмовляються від проходження служби на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

Він зазначив, що командування ЗС РФ вживає інтенсивні заходи з підвищення рівня укомплектованості особовим складом російських окупаційних військ в ОРЛДО.

Зокрема, з початку листопада на території усіх військових округів ЗС РФ тривають збори з офіцерським, сержантським і рядовим складом служби за контрактом для забезпечення одночасного проведення ротації і комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ, у тому числі вакантних посад, на які раніше призначались особи, призвані тільки з числа місцевого населення.

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У зв’язку з цим, за словами речника, до підготовки на зазначених зборах залучено вдвічі більше російських військовослужбовців, ніж зазвичай.

Гуцуляк наголосив, що при цьому забезпечення набору і морально-психологічної підготовки військовослужбовців у ході зборів здійснюється безпосередньо під керівництвом представників головного воєнно-політичного управління ЗС РФ.

«Водночас залучені на збори кадрові російські військовослужбовці масово відмовляються від проходження служби на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей», - заявив речник Міноборони України.

Він повідомив, що свої рішення військові РФ аргументують неофіційним статусом відрядження, визнанням їх військовими злочинцями у разі потрапляння в полон, низьким рівнем грошового забезпечення та великою кількістю безповоротних і санітарних втрат у підрозділах з’єднань і частин російських окупаційних військ.