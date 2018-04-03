Тука розповів, скільки вже ідентифіковано кадрових військових РФ, які захоплювали Крим

Українська сторона ідентифікувала значну кількість російських кадрових військових, які анексували Крим та брали участь у бойових діях на Донбасі.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про ідентифікацію 1,5 тис. кадрових військових РФ, які захоплювали Крим та ще декілька десятків тисяч, які воювали на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу на тему: «Насильство та тортури на окупованому Донбасі: покарання невідворотне», розповідаючи про внесок неурядових громадських організацій у документування злочинів Росії проти України, починаючи з 2014 року.

«За моїми оцінками, серед матеріалів, які задокументовані та передані до різних судових інстанцій, не тільки до МКС (Міжнародний кримінальний суд), 80% або навіть більше – це ті матеріали, які зібрані неурядовими організаціями», - зазначив він.

За словами Туки, коли Мін’юст та МЗС почали свою діяльність в позовах щодо Росії в Міжнародному кримінальному суді та Європейському суді з прав людини, то їм не вистачало доказової бази, бракувало свідчень.

«Ті свідчення, які надавала українська сторона в міжнародних судах з точки зору фіксації події, в документальному оформленні значно програвали відповідним матеріалам, які подавала проти України Росія…тоді я познайомив працівників МЗС та Мін’юсту з трьома ресурсами – «Стоптерор», InformNapalm та «Миротворець», і зараз два перші ресурси в якості офіційної сторони звинувачення залучені до всіх судових процесів. Хлопці з «Миротворця» не можуть собі дозволити такої розкоші – бути публічними особами», - сказав він.

«Лише тільки по Криму ідентифіковано з установочними даними місць проживання, громадянства, усіх географічних даних – більше 1,5 тис. кадрових російських військовослужбовців, які брали безпосередню участь в анексії Криму. Що стосується подій на Донбасі – встановлено кілька десятків тисяч конкретних осіб, які підозрюються у вчиненні незаконних дій на території України», - розповів Тука, зауваживши, що особи були встановлені на початку 2015 року.

При цьому він зазначив, що особисто бачив, наскільки скрупульозно працюють люди, які збирають докази присутності регулярної російської армії на території України.