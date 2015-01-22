За добу в Донецьку під час боїв загинули 10 мирних жителів, 20 - поранені

Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради. "За минулу добу поранення отримали 20 мирних громадян, 10 людей загинули", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, ніч у Донецьку пройшла напружено, під артобстріли потрапили Куйбишевський, Київський, Петровський і Кіровський райони міста.