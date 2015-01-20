У мережі з'явилося відео ранкового обстрілу в Донецьку

У мережі опубліковано відео ранкового обстрілу в Донецьку, під час якого загинула 1 особа, а ще 6 були поранені.

Як повідомлялося раніше, у вівторок в Донецьку снаряд потрапив у зупинку біля Київського райвиконкому під час роздачі технічної води.

Читайте такожУ Донецьку снаряд влучив у дитячу лікарню, поранені двоє лікарів (фото)

«Обстріл у 30 метрах пункту роздачі води. Потрапляння у зупинку Київський виконком. Зруйновано зупинку та магазин. 6 тяжкопоранених, 1 загиблий», - повідомив "глава" Київського та Куйбишевського районів Іван Приходько.