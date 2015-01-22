За добу в зоні АТО загинули 10 військових, 19 отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Протягом останньої доби внаслідок важких боїв 10 українських військовослужбовців загинули, 19 отримали поранення", - сказав Лисенко.

Читайте такожПіски повністю під контролем силовиків - комбатЗа його словами, терористи шляхом обстрілів та прямих нападів на позиції сил АТО вздовж лінії розмежування намагаються максимально скоригувати її на свою користь, розширити підконтрольну їм територію та зайняти вигідні позиції для подальших військових операцій.

"Вагому роль у вказаних процесах продовжує відігравати РФ, яка постачає зброю, боєприпаси та військову техніку на територію, тимчасово підконтрольну бойовикам", - зазначив Лисенко.