Під руїнами нового терміналу аеропорту могли залишитися українські бійці – штаб АТО
У штабі антитерористичної операції не виключають, що під руїнами нового терміналу Донецького аеропорту могли залишитися українські військові, але через запеклий бій зараз неможливо відшукати їх та врятувати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
"Могли. Могли залишитися. Але поки що можливості (врятувати бійців) немає, оскільки там триває бій, і підійти можливості немає - суцільний вогонь. Як тільки буде можливість, ми їх обов’язково знайдемо і витягнемо", - сказав Лисенко.
Він також зазначив, що українська сторона у даний час веде переговори щодо звільнення захоплених вчора в полон терористами українських бійців.
Читайте такожУ Донецьку сили АТО і бойовики обмінялися тілами загиблих в аеропорту - джерело"Ті хлопці, які пораненими стали заручниками бойовиків, їх ніхто напризволяще не кидає. Ідуть потужні переговори і є певні успіхи. Тобто, у найближчий час ми їх повернемо", - зазначив речник АТО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Лисенко заявив, що вчора було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу Донецького аеропорту, оскільки об’єкт повністю зруйнований і не придатний для оборони.
Щонайменше 6 захисників Донецького аеропорту загинули, у полон потрапили 16 військових.