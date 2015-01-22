Під руїнами нового терміналу аеропорту могли залишитися українські бійці – штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Могли. Могли залишитися. Але поки що можливості (врятувати бійців) немає, оскільки там триває бій, і підійти можливості немає - суцільний вогонь. Як тільки буде можливість, ми їх обов’язково знайдемо і витягнемо", - сказав Лисенко.

Він також зазначив, що українська сторона у даний час веде переговори щодо звільнення захоплених вчора в полон терористами українських бійців.

Читайте такожУ Донецьку сили АТО і бойовики обмінялися тілами загиблих в аеропорту - джерело"Ті хлопці, які пораненими стали заручниками бойовиків, їх ніхто напризволяще не кидає. Ідуть потужні переговори і є певні успіхи. Тобто, у найближчий час ми їх повернемо", - зазначив речник АТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Лисенко заявив, що вчора було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу Донецького аеропорту, оскільки об’єкт повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Щонайменше 6 захисників Донецького аеропорту загинули, у полон потрапили 16 військових.