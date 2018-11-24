Президент Латвії відвідає населені пункти на Донбасі поблизу лінії зіткнення

Президент Латвії Раймондс Вейоніс здійснить поїздку на схід України, щоб особисто ознайомитись із ситуацією.

Президент Латвії Раймондс Вейоніс має намір відвідати населені пункти на Донбасі поблизу лінії зіткнення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко повідомив на спільній з президентом Латвії прес-конференції у Києві.

Порошенко зазначив, що поінформував президента Латвії про поточну ситуацію на Донбасі та про ситуацію в Азовському морі.

«Пан президент (Латвії) під час візиту відвідає не лише Київ, а буде мати змогу - і ми дякуємо за це бажання – відвідати Донбас», - зауважив Порошенко.

«Поки що я з міркуваньбезпеки не буду називати конкретні населені пункти, де буде пан президент, але можу сказати, що він буде прямо біля лінії зіткнення», - додав він.

За словами Порошенка, Вейоніс здійснить поїздку на схід, щоб особисто ознайомитись із ситуацією, що склалася. Він побачить заходи української влади з відновлення інфраструктури Донбасу у звільнених населених пунктах та докази і наслідки агресії, яку Росія здійснює проти України.

Як повідомив Вейоніс, візит на Донбас він здійснить у неділю, 25 листопада. Він зауважив, що хоче на власні очі побачити, якою є ситуація на сході України.

"Для мене доволі складно уявити ситуацію, коли у мирні часи в Європі ми маємо території, уражені конфліктами. Це дійсно дуже сумно", - сказав Вейоніс.

Він додав, що Латвія хоче допомогти Україні.