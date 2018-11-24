этот материал доступен на русском

Президент Латвії відвідає населені пункти на Донбасі поблизу лінії зіткнення

15:18, 24 листопада 2018
Війна
509 0
Латвія хоче допомогти Україні \ ФОТО МОМ

Читайте такожПрезидент Латвії закликав ЄС продовжувати санкційну політику проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко повідомив на спільній з президентом Латвії прес-конференції у Києві.

Порошенко зазначив, що поінформував президента Латвії про поточну ситуацію на Донбасі та про ситуацію в Азовському морі.

«Пан президент (Латвії) під час візиту відвідає не лише Київ, а буде мати змогу - і ми дякуємо за це бажання – відвідати Донбас», - зауважив Порошенко.

«Поки що я з міркуваньбезпеки не буду називати конкретні населені пункти, де буде пан президент, але можу сказати, що він буде прямо біля лінії зіткнення», - додав він.

За словами Порошенка, Вейоніс здійснить поїздку на схід, щоб особисто ознайомитись із ситуацією, що склалася. Він побачить заходи української влади з відновлення інфраструктури Донбасу у звільнених населених пунктах та докази і наслідки агресії, яку Росія здійснює проти України.

Як повідомив Вейоніс, візит на Донбас він здійснить у неділю, 25 листопада. Він зауважив, що хоче на власні очі побачити, якою є ситуація на сході України.

"Для мене доволі складно уявити ситуацію, коли у мирні часи в Європі ми маємо території, уражені конфліктами. Це дійсно дуже сумно", - сказав Вейоніс.

Він додав, що Латвія хоче допомогти Україні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#Латвія