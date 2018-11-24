У МінТОТ назвали головну мету влаштованих Кремлем фейкових "виборів" в ОРДЛО

Юрій Гримчак вважає, що «наші північні сусіди» у повній мірі готуються до майбутніх виборів в Україні і чекають на зміну влади після виборів.

Однією з цілей проведення нещодавніх фейкових виборів на окупованій території Донбасу була спроба легалізувати так званих нових «керівників» «ДНР» і «ЛНР» в очах російського електорату.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам» розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак.

За його словами, Росія намагається показати, що призначені нею люди не так вимазані кров'ю, як Захарченко і Плотницький. Тому з ними можна вести переговори.

Гримчак вважає, що «наші північні сусіди» у повній мірі готуються до майбутніх виборів в Україні, очікують зміни влади в нашій країні після виборів. Вони сподіваються, що в Україні переможуть проросійські кандидати. А після виборів Кремль буде намагатися, як сказав Гримчак, «впихнути» окупований Донбас Україні, але з визнанням автономії.

«За великим рахунком ці „вибори“ нічого не вирішують. Для нас — країни, яка переживає агресію, — не має значення, хто керуватиме окупаційною адміністрацією», — додає чиновник.