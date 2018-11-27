На Донбасі бойовики 18 разів обстріляли військових, двох поранено

Окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі – 7 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Упродовж минулої доби, 26 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі – 7 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це повідомляє штаб ООС. "Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Луганське, Південне, Верхньоторецьке, Опитне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Малинове противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля хутора Вільного, Луганського, Опитного, Гнутового та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні.

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У ході бойових дій, легкі поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил. За даними розвідки, трьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще трьох - поранено.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив, що наразі не вдаватиметься до часткової мобілізації.