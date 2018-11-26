Порошенко заявив, що наразі не вдаватиметься до часткової мобілізації
18:22, 26 листопада 2018Суспільство
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За його словами, ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія вдасться до подальшої ескалації.
Петро Порошенко / REUTERS
Президент України Петро Порошенко заявив, що наразі не вдаватиметься до часткової мобілізації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у зверненні до українського народу.
Порошенко заявив: "Не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації". "Ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації", - підкреслив президент.
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"Воєнний стан не означає оголошення війни", - зауважив він.
Порошенко пояснив, що такий стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності з боку з Росії.
За його словами, воєнний стан не означає відмови України від політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі.
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