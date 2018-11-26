За його словами, ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія вдасться до подальшої ескалації.

Президент України Петро Порошенко заявив, що наразі не вдаватиметься до часткової мобілізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав у зверненні до українського народу.

Порошенко заявив: "Не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації". "Ця можливість залишається відкритою, лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації", - підкреслив президент.

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"Воєнний стан не означає оголошення війни", - зауважив він.

Порошенко пояснив, що такий стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності з боку з Росії.

За його словами, воєнний стан не означає відмови України від політико-дипломатичного врегулювання на Донбасі.