Воєнний стан: ЗМІ дізналися, що відбувається в Луганській області

Місцеві жителі в Сєверодонецьку і Станиці Луганській розповіли про ситуацію.

Конституційні права жителів Луганської області у зв'язку з введенням воєнного стану обмежуватися не будуть.

Про це заявив виконувач обов'язків голови Луганської обласної державної адміністрації Сергій Філь у себе в Facebook.

За його словами, більшість заходів стосуються ЗСУ, НГУ, СБУ і МВС, а також координації дій між ними.

"Цивільного населення вони не стосуються! Тому я закликаю всіх зберігати спокій та адекватно реагувати на ситуацію", - зазначив Філь.

За його словами, немає проблеми із забезпеченням області продуктами харчування.

"Пенсії, зарплати та всі інші виплати будуть виплачуватися і в подальшому. Ніхто не збирається відбирати у громадян автотранспорт або будь-яке інше майно. Жодної примусової трудової повинності, жодного розквартирування військ у приватних будинках не буде", - наголосив Філь.

Він уточнив, що поки не йдеться про нові хвилі мобілізації. "Будуть короткострокові навчальні збори резервістів, які проводяться щорічно й без якого-небудь воєнного стану. КПВВ в Станиці Луганській буде діяти як і раніше", - додав він.

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У Станиці Луганській місцеві жителі бояться ескалації. "Бариги, які тягнуть тачки, переймаються, що їх "закриють", і вони не будуть переносити продукти харчування в Луганськ. За свій "бізнес" хвилюються. Дехто дивиться російські канали, і всі ці чутки про "наступ ЗСУ" розпускають... Немає впевненості у завтрашньому дні", - сказав сьогодні LIGA.net станичанин Андрій.

Він додав, що пункт пропуску в Станиці Луганській працює в звичайному режимі. "Багато людей, черги є", - уточнив Андрій.

За інформацією ЗМІ, деякі місцеві жителі Сєвєродонецька теж панікують. "Почнеться війна, потрібно терміново їхати", - зазначила сєвєродончанка Світлана.

"Кажуть, що не будуть надходити продукти з інших областей. Сильно істеричать. Каші всі скупили в супермаркетах, наприклад, бабуся купила на 200 грн свічок", - додала інша місцева мешканка Оксана.

Співрозмовник на правах анонімності розповів LIGA.net, що частина підприємців вирішила зачиняти поки свої торгові бази. "Будемо закривати, нічого нам тут "годувати"військових", - додало джерело.

Раніше ЗМІ повідомляли, що жителі тимчасово окупованого Донбасу бояться введення воєнного стану в Україні.