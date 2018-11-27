Воєнний стан: в Україні хочуть створити Об'єднаний центр для координації дій Міноборони та Генштабу

Цей підрозділ, у тому числі, інформуватиме органи виконавчої влади та інші відомства щодо всебічного забезпечення Збройних сил України.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що наразі опрацьовується питання створення Об’єднаного центру для координації дій Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ у зв’язку з введенням воєнного стану в низці областей України.

Про це він заявив під час зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович, повідомляє прес-служба Міноборони.

За словами міністра, в контексті поточної ситуації наразі проводиться низка заходів, спрямованих на підвищення рівня готовності ЗС України до відбиття зовнішньої агресії, включаючи забезпечення підготовки всіх міністерств та відомств України до можливого розвитку подій.

Крім того, опрацьовується питання створення Об’єднаного центру для координації дій Міністерства оборони та Генерального штабу. «Цей підрозділ, у тому числі, інформуватиме органи виконавчої влади та інші відомства в частині, що стосується всебічного забезпечення ЗС України», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПідрозділи ООС привели до повної бойової готовності (відео)

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану у постанові, за яку проголосувала Верховна Рада, - 26 листопада 14:00.

За інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів буде опублікований 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".