Росія стягує до Керчі протикорабельні ракетні комплекси "Бал" (відео)

На 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колонна військової техніки.

Росія перекидає в Криму протикорабельні берегові комплекси "Бал".

Про це повідомляють волонтери фонду "Повернись живим". Вони зазначили, що на відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як 28 листопада на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колонна військової техніки.

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"Невже в РФ бояться введення в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові "навчання"? Хай там що, але ми завжди маємо бути напоготові", - зазначили у "Повернись живим"

Нагадаємо, "Бал" - це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. З 2008 року перебуває на озброєнні ЗС Росії.

Окупанти стягують військову техніку до прибережних районів в анексованому Криму, передає ATR.

Раніше українська розвідка повідомила, що в окупованому Криму нині перебуває 31,5 тис. російських військових, а за період окупації значно збільшено кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, авіації, відновлено військові аеродроми.