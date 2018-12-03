Багато знали: на окупованому Донбасі російський офіцер застрелив двох підлеглих

Окрім цього, в одному з підрозділів першого армійського корпусу терористів начальники довели до самогубства свого солдата, "повісивши" на нього нестачу великої кількості військового майна.

На окупованому Донбасі 29 листопада російський офіцер застрелив з особистої зброї двох підлеглих, які стали свідками його злочинних дій проти цивільної особи.

Про це на брифінгу розповів полковник Максим Праута з прес-центру Міністерства оборони України.

Окрім цього, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжує зростати кількість не бойових втрат серед особового складу внаслідок конфліктів між російськими військовослужбовцями.

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Зокрема, в одному з підрозділів 1 армійського корпусу було виявлено тіло російського військовослужбовця з ознаками скоєння суїциду.

«Попередньо, стосовно цього військовослужбовця проводилося розслідування з подальшим звинуваченням у нестачі великої кількості матеріальних засобів. Водночас, під підозру у скоєнні вбивства російського військовослужбовця підпали його безпосередні начальники, які у такий спосіб усунули свідка для уникнення відповідальності за розкрадання та продаж військового майна з метою власного збагачення», - розповів Праута.

Як повідомляв УНІАН, бойовики "ДНР" вбили громадянина США, який поїхав на непідконтрольну українській владі територію для того, щоб допомагати так званим "ополченцям".