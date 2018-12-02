Пограбували і вбили - журналіст розповів чим закінчилася поїздка американського добровольця в "ДНР"

У Ростові американського любителя "ДНР" пограбували — вкрали 2000 доларів готівкою і банківські картки, з яких потім розплачувалися і знімали гроші.

Бойовики "ДНР" вбили громадянина США, який поїхав на непідконтрольну українській владі територію для того, щоб допомагати так званим "ополченцям".

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У 2015 році американець на ім'я Вільям Пол Рейлі поїхав на територію, підконтрольну бойовикам "ДНР", допомагати так званому "ополченню" і зник безвісти, пише у своєму блозі журналіст Денис Казанський. Він додає, що з тих пір про його долю нічого не було відомо, і лише тепер з'явилася інформація про те, що Рейлі знайшовся, однак не він сам, а його могила, що знаходиться на території, підконтрольній бойовикам "ДНР".

За даними журналіста, точної інформації про те, що саме сталося, поки немає. "Чи то американця прийняли за шпигуна і стратили, чи то вбили просто з метою пограбування, оскільки з собою у нього було кілька тисяч доларів", - припустив журналіст.

При цьому відомо, що у ОРДЛО американець їхав через Ростов, і в минулому році ростовський сайт 1rnd.ru відновив картину його перебування в Росії. Зокрема, Рейлі приїхав з Америки до Москви 15 травня 2015 року, де його зустрів відомий соратник Стрєлкова Михайло Полинков, який займається вербуванням і відправкою на Донбас російських бойовиків. Після зустрічі з ним Рейлі попрямував в Ростов.

У Ростові американського любителя "ДНР" пограбували — вкрали 2000 доларів готівкою, а також банківські картки, з яких потім розплачувалися і знімали гроші. З Ростова Рейлі повинен був виїхати в "ДНР", але 24 червня 2015 зв'язок з ним перервався.

Батьки Рейлі зв'язалися з Михайлом Полинковим, щоб дізнатися щось про долю сина, і той ламаною англійською дав зрозуміти їм, що їхній син арештований російськими спецслужбами. Порадив звертатися до ЦРУ чи ФСБ.

Намагався з'ясувати долю свого земляка і інший американський найманець, який воює на боці бойовиків "ДНР" - Рассел Бентлі на прізвисько Техас.

У роздруківці телефонних номерів, які надали батькам Вільяма, був номер, з якого 24 червня, у день зникнення американця, надходили дзвінки. Техас зателефонував за цим номером, щоб з'ясувати хоч якісь новини про зниклого друга. Трубку взяв якийсь Боря Калмик, який сказав Техасу, щоб той не ставив на цю тему жодних питань.

Батьки американця направляли запити в "ДНР" з приводу його долі, але там відповіли, що людина на ім'я Вільям Рейлі в «республіку» не в'їжджав. Тому довгий час вважалося, що зник американець на території РФ, в Ростові. "Але ось ростовський сайт Rostov.ru повідомив про те, що Рейлі нарешті знайшли. Він був убитий і похований на території "ДНР" в середині 2015 року - тобто незабаром після того, як зник", - зазначає журналіст. Однак про причини смерті не повідомляється. У статті ростовські журналісти припускають, що "американець загинув під час обстрілу, але це явна нісенітниця". Журналіст зазначає, що враховуючи, що ДНРівці вважали його за шпигуна, до передової він навряд чи дістався. "Полинков писав, що американець потрапив до рук ФСБ. Швидше за все, саме ця структура й причетна до його загибелі", - вважає журналіст.

"Епічна історія. Не оцінили «антифашисти» порив американського ідеаліста. Буде наука іншим наївним дурачкам, які живуть в ЄС або США і підтримують російську агресію проти України. Сподіваюся, цей випадок отримає максимальний розголос, і на Заході дізнаються, як у ОРДЛО розправилися з добровольцем зі США, який повірив у «боротьбу з фашизмом» і особисто приїхав взяти в ній участь", - пише журналіст.

"І якщо вже з американцем таке сталося, залишається тільки здогадуватися, скільки в цій сірій зоні ось так само зникло місцевих, українських громадян. На території однієї лише "ЛНР" в 2016 році вважаються зниклими 573 людини. На території "ДНР", ймовірно, зникло ще більше людей", - припускає журналіст.