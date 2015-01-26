Ніч у Маріуполі минула без обстрілів - спікер АТО
10:33, 26 січня 2015Війна
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Станом на ранок ситуація в Маріуполі залишається спокійною.
REUTERS
У Маріуполі ніч пройшла без обстрілів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер АТО Леонід Матюхін на брифінгу в Києві.
«У Маріуполі сьогодні до 6-ї ранку було тихо повністю», - сказав він.
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Як зауважив Матюхін, «на зараз щодо ситуації в місті я не можу сказати».
Як повідомляв УНІАН, 24 січня в результаті обстрілу житлових кварталів Маріуполя загинули 30 осіб, більше ста були поранені. Обстріл, як повідомила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з окупованої бойовиками території.
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