МКЧХ відправив на окуповану територію Донеччини 200 тонн реагентів для очищення води

10 вантажівок повезли для жителів тимчасово окупованої території Донецької області 200 тонн сульфату алюмінію.

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на тимчасово окуповану територію Донеччини 200 тонн реагентів для очищення води.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 10 вантажівок від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Авто перевозили для жителів Донецької області сульфат алюмінію для очищення води загальною вагою 200 тонн», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в окупованій Макіївці Донецької області сталося масове отруєння питною водою. Зокрема, 25 вересня в міську лікарню Макіївки стали масово звертатися люди зі скаргами на погане самопочуття з наступними симптомами: біль в області живота, блювота, озноб, підвищення температури, в важких випадках - виражена інтоксикація і зневоднення. Після масового отруєння питною водою госпіталізовано 87 осіб.