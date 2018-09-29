З'явилися подробиці отруєння водою в Макіївці: хлор для очищення поставляли з РФ

МТОТ направило звернення представникам СММ ОБСЄ з проханням відправити представників Місії на місце спалаху захворювання для з'ясування причин отруєння населення.

Хлор на Макіївську фільтрувальну станцію для очистки води поставлявся з Російської Федерації.

Про це 29 вересня повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За даними відомства, МКЧХ та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва поставляли хлор для очищення води на фільтрувальні станції КП "Вода Донбасу" в якості гуманітарної допомоги.

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"Ці місії не здійснюють доставку хлору на Макіївську фільтрувальну станцію. За наявною інформацією, хлор поставлявся з РФ", - відзначили в МТОТ.

У міністерстві також повідомили, що МТОТ направило звернення представникам СММ ОБСЄ з проханням відправити представників Місії на місце спалаху захворювання для з'ясування причин отруєння населення.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Макіївці Донецької області сталося масове отруєння питною водою. Зокрема, 25 вересня в міську лікарню Макіївки стали масово звертатися люди зі скаргами на погане самопочуття з наступними симптомами: біль в області живота, блювота, озноб, підвищення температури, в важких випадках - виражена інтоксикація і зневоднення.

Після масового отруєння питною водою госпіталізовано 87 осіб. Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини висловив думку, що госпіталізованих може бути набагато більше.