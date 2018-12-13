Росія готується до світової війни і вона може розпочатись вже у найближчі 6 років – РНБО

Як заявив керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров, російська влада планує, що її війська пройдуть Україною і через Білорусь зайдуть у країни Балтії та Польщу.

Росія готується до світової війни, яку може розпочати у найближчі 6 років.

Про це керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров заявив, виступаючи на презентації у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Серед ключових проблем, перед якими постала Україна, керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО назвав, зокрема, незадовільні темпи економічного розвитку, зношеність інфраструктури, демографічну кризу та зменшення долі України у світовому ВВП.

«Світ розвивається набагато швидше, ми маємо робити кроки на випередження – це інформаційні програми, технологічна перебудова, інакше ми залишимося десь на узбіччі», - зазначив Петров.

Аналізуючи ескалацію російської збройної агресії проти України, Петров зауважив, що Україна є не кінцевою метою РФ, а лише елементом підготовки до більш широкого наступу.

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«Якщо подивитися на сучасні російські військові ініціативи, можна сказати, що це не тільки підготовка до війни з Україною, це один з елементів більш широкого стратегічного розгортання російської наступальної машини. Вона йде від Північного моря аж до Сирії. Фактично можна говорити про підготовку до світової війни», - сказав Петров.

За словами керівника Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО, глобальний конфлікт може розгорнутися вже найближчими роками.

«Зараз усі плани переозброєння великих держав, зокрема, РФ, заплановані на 2023-2025 роки. Світ може бути готовим до глобального конфлікту буквально за 6 років, але він може розпочатись і раніше», - зауважив Петров.

За його словами, у гіпотетичній третій світовій війні «Росія, посилена ресурсами України – це буде зовсім інша Росія».

Петров підкреслив, що це поступово усвідомлює не лише українська влада, а й західні еліти, які розуміють, що Україну треба підтримувати.

На переконання Петрова, наступний рік стане принципово важливим для України, зокрема, у зв’язку із президентськими та парламентськими виборами, у які намагатиметься втрутитись агресор.

«Абсолютно зрозуміло, що наш противник намагатиметься скористатися цим. «Військова карта» є, розгортаються військові з’єднання на кордоні. Це дійсно страшна сила, і ця сила не тільки для України – в її планах пройти Україну наскрізь, і, рухаючись далі, через Білорусь вийти на країни Балтії, Польщу», – сказав керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО.

Він наголосив, що росіяни спробують вплинути на ситуацію в Україні напередодні виборів гібридними засобами «через інформаційну та кіберкампанію», але сектор безпеки і оборони готовий до цих загроз.

Відповідаючи на запитання щодо наявності у держави планів розвитку новітніх військових технологій, Петров зазначив, що нині розробляються «нові зенітні комплекси, оперативно-тактичні ракети, протикорабельні комплекси».

При цьому, за словами Петрова, змінюється якість Збройних сил, що є ключовою перевагою перед російським агресором.

Він підкреслив, що, незважаючи на ескалацію гібридної агресії РФ та внутрішні проблеми, Україна стає дедалі сильнішою і готова до нових викликів.

«Поступово ми перетворюємося на зовсім іншу силу. Крок за кроком ми стаємо сильнішими», - підсумував він.