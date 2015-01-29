Не всіх мобілізованих громадян відправляють у зону АТО - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник відділу військово-соціальної роботи соціально-психологічного управління Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України полковник Віталій Голота.

"У нас є військові частини, що підлягають мобілізаційному розгортанню, однак вони дислоковані поза межами (зони АТО - УНІАН). Такі частини є в Одеській області, у Хмельницькій. В таких частинах перебуває 200-400 мобілізованих. Вони виконують завдання з охорони, оборони об'єктів, відновлюють техніку, служать у підрозділах ППО", - зазначив Голота.

Своєю черго т.в.о. начальника Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України Олександр Голоднюк додав, що мобілізовані громадяни направляються у зону АТО лише після навчання.

Читайте такожРосія намагається зірвати мобілізацію: українцям, у тому числі призовникам, дозволили подовжене перебування"Спочатку вони проходять навчання у навчальних центрах і вишах, потім - одиночна підготовка, формування підрозділів, бойове злагодження. І потім, відповідно до планів, певні підрозділи і військові частини ідуть на заміну в зону АТО, інші - на прикриття ділянок держкордону", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля цьогорічної мобілізації до лав ЗСУ почалась 20 січня і триватиме 90 днів.

Сьогодні президент Петро Порошенко повідомив, що з 20 січня громадянам вручено 73 тис. повісток, за тиждень добровольцями записалися на службу більш як 2,5 тис. патріотів.

Загалом мобілізація у 2015 році проходитиме у три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.

Впродовж цього року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.