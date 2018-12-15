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У найманців на Донбасі є обладнання для радіоелектронної боротьби - ОБСЄ

15:47, 15 грудня 2018
Війна
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ОБСЄ помітило у найманців на Донбасі устаткування для радіоелектронної боротьби / фото УНІАН

Безпілотник спостережної місії ОБСЄ зафіксував неподалік від окупованого терористами Луганська установку з обладнанням для ведення радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться у звіті місії.

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2 військові вантажівки, на яких було кілька щогл з антенними ґратами, генераторна установка і причіп із обладнанням було зафіксовано біля населеного пункту Лозівський 13 грудня.

Неподалік від обладнання були чотири людини в камуфляжному одязі (троє - у зелено-коричневому, один - у синьому).

"Незабаром після цього спостерігачі почули 5 пострілів зі стрілецької зброї в межах 100-200 м на північ. За їхньою оцінкою, вогонь було відкрито в напрямку БПЛА і вівся з місця, де перебували зазначені люди", - повідомили в місії.

Патрулю ОБСЄ довелося залишити цей район спостереження.

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Теги: #ОБСЄ#місія ОБСЄ на Донбасі#бойовики на Донбасі