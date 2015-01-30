Невлучний обстріл Щастя "подарував" жителям і військовим на вечерю півтори тонни товстолобів

04:17, 30 січня 2015
Війна
6130 0

Місто Щастя поблизу Луганська бойовики обстрілюють із "Градів" і мінометів. Внаслідок влучання в річку Сіверський Донець кількох снарядів на поверхню спливли сотні товстолобів,

ТСН

Загалом з води витягли півтори тонни риби. Її роздали військовим і місцевим жителям, ідеться в сюжеті ТСН.

Однак ласувати нею доводиться під звуки обстрілів, котрі останнім часом практично не вщухають.

Переховуватися у бліндажах бійцям доводиться ледве не половину денного часу. Військові припускають, що активність бойовиків зумовлена бажанням отримати "аргументи" перед черговими переговорами про мир.

Читайте такожПід Станицею бойовики намагалися форсувати Сіверський Донець - журналіст

"Хотять, скоріше всього, перед переговорами більше землі захватити. Пам'ятаєте, Майдан був? Брали заручників, потім ними торгувалися. Така сама тактика і тут", - кажуть бійці.

При цьому переконують, що плани ворога неминуче проваляться. Завдяки волонтерам військові забезпечені всім необхідним, а настрій у всіх бойовий.

Хлопці переказують вітання своїм рідним і обіцяють дуже скоро повернутися з перемогою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter