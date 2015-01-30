Невлучний обстріл Щастя "подарував" жителям і військовим на вечерю півтори тонни товстолобів
Місто Щастя поблизу Луганська бойовики обстрілюють із "Градів" і мінометів. Внаслідок влучання в річку Сіверський Донець кількох снарядів на поверхню спливли сотні товстолобів,
Загалом з води витягли півтори тонни риби. Її роздали військовим і місцевим жителям, ідеться в сюжеті ТСН.
Однак ласувати нею доводиться під звуки обстрілів, котрі останнім часом практично не вщухають.
Переховуватися у бліндажах бійцям доводиться ледве не половину денного часу. Військові припускають, що активність бойовиків зумовлена бажанням отримати "аргументи" перед черговими переговорами про мир.
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"Хотять, скоріше всього, перед переговорами більше землі захватити. Пам'ятаєте, Майдан був? Брали заручників, потім ними торгувалися. Така сама тактика і тут", - кажуть бійці.
При цьому переконують, що плани ворога неминуче проваляться. Завдяки волонтерам військові забезпечені всім необхідним, а настрій у всіх бойовий.
Хлопці переказують вітання своїм рідним і обіцяють дуже скоро повернутися з перемогою.