Невлучний обстріл Щастя "подарував" жителям і військовим на вечерю півтори тонни товстолобів

Загалом з води витягли півтори тонни риби. Її роздали військовим і місцевим жителям, ідеться в сюжеті ТСН.

Однак ласувати нею доводиться під звуки обстрілів, котрі останнім часом практично не вщухають.

Переховуватися у бліндажах бійцям доводиться ледве не половину денного часу. Військові припускають, що активність бойовиків зумовлена бажанням отримати "аргументи" перед черговими переговорами про мир.

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"Хотять, скоріше всього, перед переговорами більше землі захватити. Пам'ятаєте, Майдан був? Брали заручників, потім ними торгувалися. Така сама тактика і тут", - кажуть бійці.

При цьому переконують, що плани ворога неминуче проваляться. Завдяки волонтерам військові забезпечені всім необхідним, а настрій у всіх бойовий.

Хлопці переказують вітання своїм рідним і обіцяють дуже скоро повернутися з перемогою.