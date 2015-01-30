Геращенко: Вуглегірськ контролюється українськими військовими

Про це написав народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі. "Говорив з начальником Донецької міліції В'ячеславом Аброськіним і з хлопцями з спецбатальйону міліції "Світязь" про ситуацію в районі Вуглегірська-Дебальцеве. Вуглегірськ та Дебальцеве - наші!", - написав Антон Геращенко.

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За його даними, "вчора у другій половині дня терористичні угруповання наступали на Вуглегірськ і навіть зайшли на одну з околиць цього містечка. Але ввечері в результаті точних артилерійських ударів і сміливих маневрів наших танкістів, ворог був зупинений. Бої тривають на околиці Вуглегірська в бік Єнакієво. Там героїчно тримає оборону 13-й територіальний батальйон ВСУ".

Антон Геращенко пише, що "в самому Дебальцевому центр міста тримають під контролем батальйон міліції спецпризначення "Світязь"".

"Штаб АТО і Генштаб повністю в курсі ситуації навколо Вуглегірська і повинні приймати всі необхідні рішення для ефективного відбиття атак і оборони Вуглегірського ділянки оборони. Після втрати донецького аеропорту, справа честі нашої армії захистити Вуглегірськ та Дебальцеве від наступу противника, сили якого, до того ж, не безмежні", - вважає Антон Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні народний депутат, командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко написав на своїй сторінці в соцмережі, що Вуглегірськ знаходиться під контролем бойовиків, а Дебальцеве контролюють українські сили.

За його словами, "Вуглегірськ знаходиться під контролем терористів. Окремі наші опорні пункти тримаються. Атака відбулася вчора, після артобстрілу був нанесений удар танками по позиціях сил АТО. Протягом кількох тижнів до цього загони терористів просочилися в місто під виглядом мирних жителів і вдарили з тилу".

Як зазначив Семен Семенченко, в Вуглегірську "знаходиться бронетехніка супротивника. Він повідомив, що "відповідно до бойового наказу прибув туди з ударною частиною батальйону "Донбас" для виконання бойових завдань".