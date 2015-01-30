МВС: сили АТО контролюють половину Вуглегірська
10:56, 30 січня 2015Війна
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Половину міста Вуглегірськ Донецької області контролюють сили АТО.
Силам АТО вдається контролювати половину Вуглегірська / Фото УНІАН
Про це повідомив заступник начальника ГУ МВС у Донецькій області Ілля Ківа на своїй сторінці в соцмережі.
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"Дебальцеве тримаємо. Вуглегірськ - йдуть бої. Половина міста - наша, за другу йдуть запеклі бої. Добровольчі батальйони міліції не забезпечені достатньою кількістю боєприпасів", - повідомив Ілля Ківа.
При цьому він підкреслив, що "ситуація важка, але контрольована".
Як повідомляв УНІАН, 29 січня з боку Горлівки через блокпост сил АТО бойовики увірвалися в Вуглегірськ. У центр міста увійшли їхні танки і піхота. Відразу після цього в Вуглегірську почався бій.
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